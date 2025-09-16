Pisa. Danneggiata nella notte la sede della Rete dei Comunisti 

Questa mattina abbiamo trovato una brutta sorpresa presso la sede della Rete dei Comunisti in Via Sant’Andrea 31: qualcuno nella notte ha tentato di sfondare il vetro della porta d’ingresso. Non c’é riuscito, data la consistenza dell’infisso antisfondamento, ma il danno e’ notevole, come potrete vedere dall’immagine che alleghiamo.

Il danno maggiore però sta nel messaggio lanciato, che crediamo vada ben oltre la nostra sede. E’ un avvertimento inviato a tutti e tutte coloro che si battono contro il capitalismo nella sua fase imperialistica e guerrafondaia. Probabilmente ad armare la mano di chi ci ha colpito è il clima fomentato ad arte dall’estrema destra nostrana e internazionale dopo l’esecuzione di Charlie Kirk, noto reazionario fondamentalista, antiabortista e suprematista bianco statunitense.

Quella inferta e’ una aggressione contro chi contribuisce, come la Rete dei Comunisti, allo sviluppo del conflitto politico e sociale nella nostra città attraverso l’internità ed il sostegno attivo al sindacalismo di classe, alle lotte studentesche, al fianco della Resistenza palestinese ed ai paesi socialisti come Cuba e Venezuela.

Un brutto segnale, che ci chiama a serrare le fila contro i reazionari di ogni risma e specie, in una fase di ripresa delle mobilitazioni popolari, come dimostrano le massicce manifestazioni al fianco del popolo palestinese, contro il governo Meloni e le politiche di guerra dell’Unione Europea. Lo sciopero indetto da USB per il 22 settembre al fianco della Sumud Flotilla e’ un ulteriore tassello di questa ripresa di conflittualità, invisa da chi sta dall’altra parte della barricata e dalle false opposizioni parlamentari.

Chiamiamo i comunisti, le realtà politiche, sindacali e studentesche cittadine a stringersi intorno alle proprie sedi ed alle mobilitazioni che ci aspettano, contro ogni fascismo e per la costruzione di una società emancipata dallo sfruttamento irrazionale degli esseri umani e della natura, che per noi e’ il Socialismo del XXI secolo.

Ovviamente la mano fascista non ci ferma né tantomeno ci spaventa, ma ci stimola a proseguire nel nostro impegno militante, per questo invitiamo tutti e tutte a partecipare alla prossima iniziativa, che si terrà venerdì 19 settembre alle ore 18 in Via Sant’Andrea 31. Il titolo dell’incontro e’ “So dazi…amari – Crisi del capitalismo e politiche protezionistiche” tenuto da Luciano Vasapollo, dirigente della Rete dei Comunisti e docente di analisi Dati di economia applicata presso l’Università La Sapienza di Roma.

