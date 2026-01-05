Firenze. Il vero capolavoro? E’ la Resistenza palestinese

“La Resistenza palestinese è il vero capolavoro”. Questo è quanto hanno scritto su uno striscione gli attivisti di Firenze per la Palestina che hanno poi srotolato ieri pomeriggio nella sala del Botticelli della Galleria degli Uffizi insieme a numerose bandiere palestinesi e ad un altro striscione dove c’era scritto “Contro Israele: boicottaggio, disinvestimento, sanzioni”.

Di fronte ai capolavori di uno dei maestri del Rinascimento hanno voluto così sottolineare la straordinaria forza e determinazione del Popolo Palestinese che da 78 anni resiste al colonialismo, alla pulizia etnica, all’occupazione militare e al genocidio da parte di Israele. Alcuni visitatori si sono uniti agli attivisti gridando “Free Palestine” e “Stop Genocide”.



