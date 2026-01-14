Giù le mani dal Venezuela. Sabato manifestazione alla base USA di Camp Darby

Sabato 17 gennaio Ore 14, ci sarà una mobilitazione regionale di fronte alla base USA di Camp Darby per dire: Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana! Fermare l’imperialismo Usa e il sionismo! Libertà per Nicolás Maduro e Cilia Flores.
Condanniamo il terrorismo di Stato statunitense che ha colpito la Repubblica Bolivariana del Venezuela e ha rapito il legittimo presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores.
Esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo di Chavez e al processo rivoluzionario bolivariano.
Chiediamo l’immediato rilascio del presidente e della primera combatiente.
Chiamiamo dalla Toscana tutti i solidali con la rivoluzione bolivariana, gli antimperialisti, gli internazionalisti, i sinceri democratici ed i comunisti a presidiare la base statunitense di camp Darby, il più grande insediamento militare USA fuori dai loro confini, per dimostrare la nostra solidarietà internazionalista al Venezuela, contro l’imperialismo a stelle e strisce, contro l’Unione Europea e i governi, come quello Meloni, che appoggiano il genocidio sionista in Palestina, l’aggressività degli Stati Uniti e il recupero colonialista della dottrina Monroe in America Latina.
