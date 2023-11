Padova. Occupata la facoltà di lettere per la Palestina

Dopo l’occupazione del cortile del rettorato e la risposta insufficiente dell’università di Padova abbiamo deciso di occupare il polo di Lettere della nostra università.

Che si alzino sempre più voci per fermare il genocidio in Palestina, per la libertà della Palestina.

Non staremo a guardare. Facciamoci sentire, il sapere e la conoscenza servono al progresso dell’umanità, a comprendere la realtà e a prendere posizione.

Alle 21.00 dibattito informativo con intervento di @giovanipalestinesi.it

Alle 22.0 proiezione di “little palestine!”

9 Novembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO