Il settimanale di Contropiano, al cuore della notizia

Magazine #TGContropiano: Terza puntata del settimanale

Dagli Stati Uniti parte una nuova ondata di proteste. Dietro la morte di George Floyd, con la pandemia ancora in corso, esplodono tutte le contraddizioni di un sistema neoliberista e razzista come gli USA, ma non soloLa disoccupazione dilagante e la mancanza di diritti sociali, gli effetti della crisi socio-sanitaria sui giovani e sui lavoratori, la sanità già dimenticata e gli interessi delle Big Pharma sul coronavirus. Come sta reagendo il mondo al "ritorno alla normalità"?

Pubblicato da Contropiano.org su Venerdì 5 giugno 2020