TGContropiano, la diretta del 7 maggio

TG Contropiano 07/05

Oggi sul #TGContropiano il metodo del "governo senza responsabilità" romano (ma non solo), le accuse di antisemitismo per chi critica lo stato di Israele, le proposte di regolarizzazioni dei migranti per scopi finto umanitarie e tanto altro.

Pubblicato da Contropiano.org su Giovedì 7 maggio 2020