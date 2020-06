Il Settimanale di Contropiano. Dentro la notizia

Questa settimana si va a fondo dei temi centrali degli Stati Generali, con l’entrata a gamba tesa di Confindustria e l’irruzione di lavoratori e migranti dell’Usb.

A seguire, le provocazioni poliziesche contro i giovani, sia durante la movida che sui trasporti pubblici.

E poi le lotte del personale sanitario in Francia, passato in pochi giorni dall’essere celebrato come “eroico” all’essere caricato selvaggiamente dalla polizia.

Gli scioperi dei portuali Usa della West Coast e la ridicola bufala dei “soldi del Venezuela ai Cinque Stelle”.

