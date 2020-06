TGContropiano, il settimanale

Magazine #TGContropiano: Sesta puntata del settimanale

– Focus PALESTINA – 27 giugno contro l'annessione dei territori palestinesi occupati. – NO TAV- Riprende la mobilitazione in val di Susa- La protesta dei RIDERS invade Milano nel post pandemia- FRANCIA – focus sulle mobilitazioni contro la polizia- USA – il più grande scandalo dell'industria farmaceuticaIn diretta come ogni venerdì su Contropiano.org

Pubblicato da Contropiano.org su Venerdì 26 giugno 2020