Serve una mano a Contropiano

Cari lettori,

stiamo affrontando una serie di processi legali contro il nostro giornale, un incidente piuttosto frequente per chi lavora nell’informazione e non fa sconti. Non tutti gradiscono i nostri articoli e ci trascinano nei tribunali.

Nel corso degli anni si sono accumulati diversi procedimenti. Alcuni ce li siamo lasciati alle spalle senza conseguenze, altri incombono con il rischio di spese legali spesso al di sopra delle nostre possibilità.

In sostanza dobbiamo rimpolpare le casse per far fronte a spese legali crescenti.

Per questo vi chiediamo di darci una mano con le vostre donazioni e contribuire a mantenere indipendente, autosufficiente… e attivo questo giornale.

Le modalità sono le solite:

Tramite il sistema Paypal

Oppure con il Conto Corrente Postale 1012127211

Iban: IT89G0760103200001012127211

Intestato a Politica e Classe per il Socialismo del XXI Secolo

via Casalbruciato 27, 00159 Roma

Sostenete Contropiano… con ogni mezzo necessario

30 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO