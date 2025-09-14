Lo spettacolo si divora

.
.
.
.
.
.
.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
.
.
.
.
.
.
.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Il socialismo di mercato nel confronto tra tre economisti: M. Lieberman, R. Hall e L. Vasapollo Capitalista/Socialista? Qual’è il...
La preoccupata analisi di Adrana Cerretelli, sul Sole24Ore, per l’evidente “rinazionalizzazione” degli sforzi da parte dei vari paesi europei,...
E’ già finita l’alzata di testa della Cgil davanti al Jobs Act di Renzi & co. Anzi, il ducetto...