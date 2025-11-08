- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Pura droga “venezolana”
ARTICOLI CORRELATI
-
11 settembre. Non dimenticheremo mai il sacrificio dei compagni cileni
Oggi, quarantun anni fa l’11 settembre 1973 in Cile il golpe fascista sostenuto dall’amministrazione USA, dal segretario di stato...
-
L’America Latina cambia passo
La 42ª Assemblea Generale dell’ Organizzazione degli Stati Americani (OEA) si conclude con una forte richiesta di riforme a...
-
Un drone per governare, presto!
In tutto il mondo, sempre più paesi vogliono avere dei droni a disposizione delle proprie forze armate. Questi aerei...