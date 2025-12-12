- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Pirati, America e Venezuela
ARTICOLI CORRELATI
-
Washington: attacco ad Hezbollah “opzione possibile”
Maggio rappresenta un mese fondamentale per il Libano. Il 25 Maggio 2000, infatti, la Resistenza Libanese riuscì a compiere...
-
Dall’Afghanistan al Venezuela. Gli Usa si preparano a spostare il fronte di guerra
Nel dicembre del 1990, il Field manual del Dipartimento dell’esercito degli Stati uniti, definiva le operazioni militari in un...
-
Il furbastro, il fanatico, il fedele
Il Russiagate in salsa lumbard è profondamente ridicolo, ma rivela una realtà tragica. Ridicolo è Salvini, capitato in un...