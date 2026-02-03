- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
La compagnia del collare
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
Una manifestazione nazionale a Torino contro la complicità dell’Italia con Israele
Il 1 luglio scorso, il premier Enrico Letta, a proposito delle relazioni bilaterali tra Italia e Israele, aveva annunciato...
-
Torino. Appello e richiesta di aiuto dei detenuti semiliberi reclusi e isolati in carcere
APPELLO E RICHIESTA DI AIUTO Questo è il disperato appello e richiesta di aiuto che gli ospiti della palazzina...
-
Renzi “gasatissimo” per Marchionne. Gli regalano un cappello da giullare
“Sono gasatissimo dai progetti di Marchionne”. Ad ammetterlo è stato oggi il presidente del Consiglio Matteo Renzi nel corso...