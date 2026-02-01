- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Schedatura docenti antifascisti
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
Cagliari: antifascisti contro Salvini, cariche della polizia
“Contro il razzismo d’importazione… respingi chi ti chiama terrone. Fascisti e Lega fuori da Casteddu”. E’ dietro questo striscione...
-
Scuola: 10 febbraio docenti, ATA e studenti in sciopero per dire basta precarietà!
Il 10 febbraio USB Scuola sarà in sciopero e in manifestazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme alle lavoratrici...
-
Vicenza: antifascisti contestano Forza Nuova, caricati dalla polizia
“Circa 200 persone ad attendere ed ascoltare il Segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore. Il tema : Europa,...