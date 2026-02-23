- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Accordi Italia-USA
Appello internazionale dal Donbass
La vice segretaria della Nato, la yankee Rose Gottemoeller, ha accusato la Russia di destabilizzare la situazione nel Donbass,...
Nato. Il norvegese Stoltenberg nuovo “capo”
Un’altra innocua “testa di turco” messa figurativamente alla testa dell’alleanza altalntica. Dopo l’altrettanto innocuo Rasmussen – ex premier della...
Petraeus. Scontri tra le varie “agenzie” Usa
Divergenze sulla gestione dell’attacco a Bengasi al centro degli ultimi giorni di David Petraeus alla guida della Cia. Divergenze...