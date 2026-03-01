- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Senza consenso è stupro
ARTICOLI CORRELATI
-
Se l’establishment guida l’opposizione, questo governo può essere eterno…
Il linguaggio è sociale, ma non è mai neutrale. Il fatto che tutti usiamo le stesse parole non vuol...
-
Legge di Bilancio da vecchi reazionari
L’analisi dei provvedimenti fiscali previsti dalla manovra rende evidente l’essenza profondamente reazionaria di questo esecutivo. I reazionari, infatti, sono...
-
Roma: 36 anni di 194, blitz di attiviste al Policlinico Umberto I
A 36 anni dall’approvazione della 194 i collettivi della rete cittadina #iodecido ripartono dal Policlinico Umberto I, luogo simbolo...