Francia. Bloccate le casse al Carrefour. “Natale gratuito” per il popolo

Una operazione “carrello della spesa gratuito” è avvenuta ieri, sabato 21 dicembre, nel più grande Carrefour del dipartimento Bouches-du-Rhône, al centro commerciale di La Pioline, ad Aix-en-Provence.

Non è stata una vera e propria “spesa proletaria” come quelle che abbiamo conosciuto in Italia ma ha colpito duro sugli interessi economici della grande azienda della distribuzione.

Circa 200 persone, Gilets gialli e collettivi di lavoratori precari, hanno investito il negozio per poco meno di due ore. Tutte le casse sono state bloccate. E durante le feste, si tratta di una media di 1,5 milioni di euro al giorno!

Ricordiamo che il gruppo multinazionale Carrefour ha mangiato 755 milioni di euro di denaro pubblico e ha licenziato i lavoratori.

Questa azione di blocco economico e di legittima ripresa segue quella che si è svolta al Carrefour le Merlan di Marsiglia sabato scorso. La risposta di Carrefour è stata ancora una volta il confronto, ben aiutato dalla polizia.

L’azione fa parte dell’appello nazionale “NATALE GRATUITO DELLA GRANDE (RE)DISTRIBUZIONE”.

Qui il video: https://vimeo.com/379960389

22 Dicembre 2019 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO