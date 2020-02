Afghanistan. Morti soldati Usa in raid contro i talebani

A Nangarhar, le forze speciali americane stavano conducendo un raid insieme alle forze afghane contro una roccaforte dei talebani. Lo riferisce il New York Times.

Secondo alcune fonte afghane le cose non sarebbero andate come previsto e ci sarebbero tra i 4 e i 6 soldati statunitensi uccisi. Un ufficiale Usa ha riferito invece che ci sono almeno sei americani colpiti e ha confermato che ci sono dei morti ma non ha precisato quanti. Tra le vittime dello scontro a fuoco ci sono anche sei soldati afghani.

Non sono chiare le dinamiche dello scontro a fuoco, scrive il New York Times. Una fonte di sicurezza locale ha detto alla Afp che “un soldato afghano ha aperto il fuoco su militari Usa”, precisando che “i colpi e i combattimenti sono continuati a lungo”.

Al Jazeera riferisce che “I rapporti attuali indicano che un individuo in uniforme afgana ha aperto il fuoco sulla forza combinata degli Stati Uniti e quella afghana con una mitragliatrice”, ha detto il colonnello Sonny Leggett, portavoce delle forze armate Usa in Afghaniastan, aggiungendo che la causa o il motivo dietro l’attacco non sono stati ancora noti.

9 Febbraio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO