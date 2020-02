Manifestazioni per Assange in molti paesi. Oggi a Londra discutono l’estradizione negli Usa

Alla vigilia dell’udienza sull’estradizione del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, tra sabato e domenica si sono tenute in molti paesi manifestazioni e sit in che ne chiedono la liberazione e chiedono alla Gran Bretagna di non estradare Assange negli Stati Uniti dove verrebbe seppellito vivo nelle allucinanti celle della sicurezza nazionale statunitense. Particolarmente attive le manifestazioni in Australia, Nuova Zelanda e Londra dove per la libertà di Assange si sono dichiarati artisti come Roger Waters, Brian Eno, Chrissie Hynde.

Sta circolando un appello internazionale già sottoscritto da 1200 giornalisti che chiedono la libertà per Assange. Sabato c’è stato un sit in a Milano e ieri pomeriggio un sit in a Piazza del Popolo dove hanno preso la parola diversi giornalisti e mediattivisti. Anche Contropiano ha portato il proprio contributo. Guarda il video della manifestazione in Piazza del Popolo.

