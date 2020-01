Sardegna. No alla guerra imperialista! Manifestazione sabato a Decimomannu

NO ALLA GUERRA IMPERIALISTA



NO ALL’USO DELLA SARDEGNA COME PORTAEREI

Ancora una volta la Sardegna si ritrova, suo malgrado, in primo piano negli scenari di guerra. L’allerta diramata a tutte le basi militari italiane, con l’inizio degli spostamenti di aerei da guerra verso le basi nel sud Italia e verso le numerose strutture militari italiane presenti in Sardegna.



Mentre gli eserciti occidentali affilano le armi per riorganizzare e rimodulare la loro ingerenza nel Nord Africa e nel Medio Oriente, la nostra terra si ritrova ad essere nuovamente piattaforma di guerre a noi estranee, per aggressioni che il nostro popolo non vuole e che non condivide assolutamente.



Non accettiamo guerre di aggressione da parte di chiunque nei confronti di chicchessia, qualunque sia la motivazione di volta in volta accampata come “necessaria” e abbellita dai più accattivanti e pacifici propositi. La guerra è guerra, genera solo morte e distruzione, migrazione di milioni di persone disperate, fame e miseria per i più poveri, profitti grondanti di sangue per i ricchi.

Noi Sardi rivendichiamo il diritto di vivere in pace sulla nostra terra, di vivere del nostro lavoro tessendo relazioni di amicizia e concordia con tutti i popoli del mondo.

Non riconosciamo nessuna validità alle motivazioni che vengono addotte per creare il consenso verso probabili interventi bellici, perciò chiediamo al Consiglio Regionale della Sardegna una formale e simbolica dichiarazione di INDISPONIBILITA’ DELL’INTERO TERRITORIO SARDO per operazioni di guerra, chiediamo che tutti i consigli comunali si esprimano con una dichiarazione di condanna verso qualunque partecipazione ad un conflitto, e chiediamo a tutto il popolo sardo di unirsi alla protesta, che divampa nel mondo intero, contro i nuovi propositi di guerra dell’Occidente.

Per gridare forte la nostra contrarietà alla guerra si terrà un sit in davanti alla base militare di Decimomannu, da cui partono gli aerei della NATO per le missioni di guerra.

Appuntamento sabato 11 gennaio, ore 10:30

di fronte ai cancelli della base militare di Decimomannu

6 Gennaio 2020