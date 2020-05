TGContropiano, la diretta del 4 maggio

TG Contropiano 04/05/2020

Oggi sul #TGContropiano la mobilitazione di domani 5 Maggio in tutta Italia sui temi del reddito della casa e dei diritti, l'emergenza sanitaria in Francia, quali sono i pericoli in cui incorriamo con la riapertura della fase 2 e tanto altro.

