Le iniziative contro il “G20 sull’ambiente” a Napoli

Alla vigilia dell’inaugurazione della tappa napoletana del G20 AMBIENTE i movimenti di lotta fanno sentire la loro voce.

Mentre il centro città viene blindato, mentre si vara una Zona Rossa (seppur in miniatura), gli attivisti sociali – denominati API – hanno fatto un blitz entrando a Palazzo Reale, in Piazza Plebiscito (dove si svolgerà il Summit) ed hanno esposto striscioni dai balconi.

Martedì 20 inizierà la «tre giorni di mobilitazione dal basso contro il G20 sul clima», con l’Eco Social Forum con tavoli ed ospiti internazionali come Vandana Shiva, Ashely Dawson, Jen Chantrtanapichate, Lucie Greyl e Dennis Van Berkel.

Poi la manifestazione il 22 luglio dalle 16 da piazza Dante: all’Eco Parade aderiscono decine di realtà dell’associazionismo ambientale o situazionista, da Fridays for future a Stop Biocidio, da Extinction Rebellion a GreenPeace e Teachersforfuture, ma anche «realtà del sindacalismo di base, l’autorganizzazione sociale e politica, le realtà dei precari».

Dopo la Manifestazione del 22/7 è in programma all’Ex OPG, nella giornata di Venerdì 23 luglio, alle ore 18,30, una ASSEMBLEA di Potere al Popolo dal titolo “Capitalismo, lotte ambientali ed ecologia politica” con delegazioni provenienti da varie città italiane.

A seguire mostra fotografica “The Damned Yard – Viaggio a Sodoma e Gomorra”, del fotografo Romano Maniglia.

Sabato 24 luglio, organizzato da Cambiare Rotta si svolgerà, presso il Laboratorio ZERO81, Largo Banchi Nuovi, dalle ore 9,30, un Convegno “Contro la crisi ecologica serve una exit strategy” (relazioni di Francesco Piccioni, Luciano Vasapollo, Angelo Baracca, Andrea Genovese), che nel pomeriggio vedrà una articolazione politica e programmatica di discussione con i delegati dell’Unione Sindacale di Base.

Insomma sono in programma, nei prossimi giorni, nella città partenopea numerose iniziative di mobilitazione, di discussione e di approfondimento attorno ad un appuntamento come quello del G20 AMBIENTE che, particolarmente, in territori pesantemente manomessi, come quelli campani e dell’intero Sud, è un evento tutt’altro che formale.

