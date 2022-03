Zelensky: “possibile compromesso su Crimea e Donbass”

Si apre uno spiraglio nella trattativa tra governo ucraino e Russia, nonostante l’ultimo round non abbia prodotto grandi avanzaenti.

Ma poco fa è stato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky, in un’intervista alla AbcNews, a dirsi possibilista sul riconoscimento della Crimea come territorio russo e delle repubbliche popolari del Donbass come statualità indipendenti.

Si tratta esattamente di due delle condizioni che l’Ucraina, gli Usa e l’Unione Europea avevano sempre escluso, trincerandosi dietro “l’integrità territoriale” di Kyev, in nome de diritto all’autodeterminazione che però non viene riconosciuto per l’appunto a Crimea e Donbass (quest’ultimo anche con otto anni di attacchi armati e oltre 14.000 morti).



“Possiamo discuterne e raggiungere un consenso su come questi territori continueranno a vivere“. “Per me è importante sapere come la gente che vuole essere parte dell’Ucraina vivrà in questi territori. La questione è più complicata del semplice riconoscerle“, ha sottolineato, ribadendo che comunque “questo è un ultimatum e noi non siamo pronti per gli ultimatum“.

La dichiarazione “possibilista” arriva dopo l’ennesimo video in cui chiedeva alla Nato di imporre una no fly zone sul suo paese, che significherebbe uno scontro armato tra le due superpotenze nucleari. Evidentemente qualche telefonata da Washington gli deve aver chiarito meglio quale sia la possibile via d’uscita.



Allo stesso tempo l’Occidente europeo procede a tappe spedite verso il controllo totale dell’informazione.

“Dobbiamo proteggere le nostre democrazie dall’interferenza straniera e dai tentativi di manipolazione. Proporrò un nuovo regime orizzontale che ci consentirà di sanzionare gli attori maligni della disinformazione. Ciò farà parte di una più ampia toolbox che rafforzerà la nostra capacità di deterrenza e di agire”.

Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo.

