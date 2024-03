Diamo fuoco ai seggi

Mi chiedo se i redattori dei giornali pensino prima di scrivere. La risposta datela voi…

L’ignoto titolista del Corriere della Sera online – pur sempre il primo quotidiano in Italia – butta lì questo titolo che dovrebbe secondo lui dimostrare che le elezioni in Russia non sono propriamente “democratiche”.

Evidentemente pensa che che in Italia – o in Francia, Spagna, Usa, Germania, ecc – se tiri una molotov nel seggio, oppure vernice nell’urna, ti danno un premio come “cittadino modello”.

Quasi quasi lo porto a sperimentare se è vero…

