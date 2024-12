La giornalista pro-palestinese Marine Vlahovic trovata morta a Marsiglia

Una voce libera e impegnata ridotta al silenzio

Marine Vlahovic, giornalista indipendente e fervente sostenitrice della causa palestinese, è stata trovata morta sulla terrazza della sua abitazione a Marsiglia, lunedì 27 novembre. Aveva 39 anni e stava lavorando a un documentario incentrato sul genocidio in corso a Gaza, un progetto che, secondo i suoi cari, conteneva rivelazioni delicate sui crimini di guerra commessi dall’esercito israeliano.

Le autorità francesi hanno avviato un’indagine per determinare le circostanze esatte del suo decesso. Sebbene le prime analisi non suggeriscano prove immediate di un crimine, amici e colleghi di Marine sottolineano i rischi affrontati dai giornalisti che osano denunciare ingiustizie in contesti tanto sensibili come quello palestinese.

Una carriera segnata dall’umanesimo e dalla professionalità

Marine Vlahovic era nota per il suo rigore giornalistico e la sua profonda umanità. Corrispondente a Ramallah tra il 2016 e il 2019, aveva documentato le violenze e le ingiustizie vissute dai palestinesi sotto l’occupazione israeliana. Attraverso i suoi reportage per media come ARTE Radio, France Culture e RFI, dava voce a chi spesso viene ignorato dai grandi media.

Il suo podcast Gaza Calling, premiato nel 2021 con il Premio Scam per il miglior documentario, è una testimonianza toccante delle sofferenze degli abitanti di Gaza, in particolare dei suoi colleghi giornalisti, spesso in prima linea durante i bombardamenti. Nel podcast condivideva ore di conversazioni, parole di incoraggiamento e racconti commoventi, illustrando le realtà di una regione sotto assedio permanente.

Una voce per la Palestina

Marine Vlahovic si era affermata come una delle figure giornalistiche più impegnate a favore della Palestina. Rifiutando gli stereotipi mediatici, denunciava regolarmente il trattamento iniquo dei palestinesi nei media occidentali. Il suo impegno andava oltre il giornalismo: inviava attrezzature e medicinali ai suoi colleghi di Gaza e cercava di aiutarli a sfuggire alle violenze.

«Non era solo un’osservatrice. Era una militante per l’umanità, un’amica, una voce coraggiosa», ha dichiarato un ex collega. Il suo lavoro univa rigore professionale ed emozione sincera, offrendo una rara combinazione di compassione e verità cruda.

Un contesto preoccupante per i difensori dei diritti palestinesi

La morte di Marine Vlahovic si inserisce in un contesto in cui le voci pro-palestinesi sono spesso marginalizzate, se non minacciate. Difensori dei diritti palestinesi, siano essi attivisti o giornalisti, affrontano una crescente sorveglianza e rischi significativi.

I familiari di Marine chiedono un’indagine approfondita per fare piena luce sulla vicenda. Molti vedono nella sua morte una perdita irreparabile per il giornalismo indipendente e, soprattutto, per i palestinesi, il cui racconto portava avanti con rara intensità.

Un’eredità indimenticabile

Marine lascia un’eredità potente, simboleggiata dai suoi documentari e reportage, ma anche dal suo impegno incrollabile verso le cause che difendeva. Come ha sottolineato un suo collaboratore: «Il mondo ha perso una giornalista eccezionale e un’anima profondamente umana. Il suo lavoro continuerà a ispirare coloro che credono in un giornalismo veramente al servizio degli oppressi.»

* da Awras

