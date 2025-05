Le università cinesi superano quelle statunitensi nella competizione tecnologica

Le università cinesi hanno sfornato molti più dottorati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (Stem) rispetto alle omologhe statunitensi nell’ultimo anno disponibile per il confronto, segnalando un divario nella futura competitività delle due maggiori economie mondiali.

Confrontare direttamente i sistemi educativi di Paesi diversi è complicato a causa delle diverse definizioni di Stem. Tuttavia, i dati ufficiali di Cina e Stati Uniti rivelano comunque una divergenza nella formazione di talenti nei due Paesi.

“La debolezza degli Stati Uniti nella formazione interna di talenti Stem rappresenta forse la loro maggiore vulnerabilità in termini di sicurezza nazionale”, afferma Stephen Ezell, vicepresidente per le politiche dell’innovazione globale presso l’ITIF, un think tank, sottolineando che entro il 2025 gli USA potrebbero affrontare un deficit di 3,5 milioni di lavoratori Stem.

Dopo due decenni di crescita, le università cinesi hanno conferito oltre 50.000 dottorati Stem nel 2022, con un aumento del 13,7% rispetto al 2021, secondo i dati più recenti del Ministero dell’Istruzione cinese. La Cina pubblica dati solo per macro-aree Stem, come ingegneria, scienze e agricoltura. Nel 2022, l’ingegneria è stata la disciplina più popolare (59,1%) tra i dottorati Stem cinesi, seguita da scienze (33,5%) e agricoltura (7,4%).

Gli Stati Uniti, invece, forniscono dati più dettagliati su campi come biochimica, informatica e fisica. Nel 2022, le università americane hanno conferito quasi 34.000 dottorati Stem, con un aumento del 12% rispetto al 2021, secondo il National Center for Science and Engineering Statistics. Nel 2023, il dato è rimasto stabile.

Jacob Feldgoise, analista del Center for Security and Emerging Technology (CSET) della Georgetown University, osserva che la popolazione molto più ampia della Cina rende difficile per gli USA competere sui numeri puri. Quasi 39 milioni di studenti erano iscritti a corsi di laurea nelle università pubbliche cinesi nel 2024, contro 19,28 milioni negli Stati Uniti.

Tuttavia, i dati mostrano anche una tendenza divergente che allarga il divario tra i due Paesi. La Cina ha superato gli USA per numero di dottorati Stem già nel 2007 e ha raddoppiato i numeri entro il 2022. Nello stesso periodo, i dottorati Stem statunitensi sono cresciuti solo del 41%.

“Questo sottolinea quanto sia cruciale per gli USA attrarre e trattenere talenti stranieri”, aggiunge Feldgoise, “altrimenti rischiano di perdere terreno rispetto alla Cina nei campi della ricerca”.

Le istituzioni universitarie sono centrali per la competitività, poiché formano talenti scientifici e producono ricerca avanzata in tecnologie dall’intelligenza artificiale ai semiconduttori e ai veicoli elettrici.

Mentre la Cina ha aumentato i finanziamenti pubblici a università, ricerca e attrazione di talenti, la Casa Bianca ha congelato i fondi federali alle migliori università americane. Ad esempio, il Dipartimento dell’Istruzione ha bloccato 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti e 60 milioni di contratti a Harvard il 14 aprile, accusandola di antisemitismo. L’università, che nega le accuse, sta facendo causa per revocare la misura. Anche Cornell e Northwestern hanno subito blocchi simili.

“Mentre la Cina potenzia la sua ricerca Stem, l’attuale amministrazione USA limita il Paese tagliando i fondi alla ricerca universitaria, facilitando alla Cina il sorpasso nelle industrie tecnologiche strategiche”, afferma Ezell.

Un divario è evidente anche nella ricerca universitaria in settori chiave. In matematica e informatica, la Cina domina la classifica delle università con più pubblicazioni di alto livello, secondo il ranking CWTS Leiden basato sulle citazioni.

Tuttavia, la dimensione della Cina influisce sui dati. Le sue università non brillano in termini di qualità: una percentuale inferiore di pubblicazioni rientra nel top 5% dei rispettivi campi rispetto a USA e altri Paesi. Nelle scienze in generale, le istituzioni americane superano molte cinesi sia in quantità che in qualità. Nonostante l’India abbia numeri simili alla Cina per dottorati Stem, nessuna sua università appare tra le prime 25 del ranking Leiden.

Una tendenza simile si osserva nell’IA. Tra il 2018 e il 2023, i ricercatori cinesi hanno prodotto il 28% degli articoli globali sull’IA, contro il 16% degli USA (fonte: ETO Research Almanac). Ma le citazioni medie per articolo, indicatore di qualità, sono state quasi il doppio per gli americani.

Questi trend hanno un impatto concreto sulla competizione globale.

“L’istruzione superiore è sempre più ‘strumentalizzata’ da entità politiche per servire agende nazionali e strategiche”, ha dichiarato Wen Wen, professoressa all’Istituto di Educazione dell’Università Tsinghua, in un webinar sulla collaborazione internazionale della Cina nella ricerca Stem oltre l’Occidente.

Con l’innovazione che determina la competitività economica, i talenti sono ormai un fronte cruciale nello scontro per la supremazia globale tra Cina e Stati Uniti.

