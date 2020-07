No tav: sarà 41 bis?

«Se per un compressore gli volevamo dare 30 anni, con l’accusa di terrorismo, mi sembra quanto meno consequenziale che per alcuni chiodi sparsi sulla A32, il reato che contesteremo agli attivisti No Tav sarà quello di tentata strage. Stavolta dal 41bis non li salva neanche la Corte europea dei diritti umani».

Lo ha dichiarato sempre lui. L’ineffabile magistrato cotonato, Giancarlo Casilli. Ovviamente, all’agenzia Ansia!

