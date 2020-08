La gara al più peggio

La Gelmini sostiene che l’attuale ministra dell’Istruzione sia la peggiore di sempre.

In effetti le va riconosciuto che lei si adoperò molto per la Scuola, tagliando 83 mila posti di lavoro, reintroducendo il maestro unico, introducendo la prova Invalsi nell’esame di Terza Media, inserendo il voto in condotta nella media dei voti, unificando Storia e Geografia, due materie di poco conto, in fondo, riducendo le ore di latino, cancellando gli Istituti d’Arte, riducendo le ore delle materie di indirizzo…

E poi fu lei a darci la bella notizia del tunnel scavato da Ginevra al Gran Sasso.

