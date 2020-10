In Italia meglio i maiali che i detenuti

Quanto spazio deve avere un maiale secondo le direttive europee? Almeno 6mq.

Un maiale ha diritto a più spazio di uno qualsiasi dei 53.000 detenuti nelle carceri italiane. Per ognuno di loro la legge prevede 3mq. Fino a ieri c’era il dubbio che la brandina dovesse rientrare in questo spazio, ma la Cassazione ha detto che no, che la branda va considerata come extra, per cui si somma ai 3mq.

Fin qui arriva la legge, che comunque assegna a un maiale spazi più ampi di quelli destinati a un essere umano.

Ma la legge è una scritta su carta, la realtà del sovraffollamento carcerario parla la lingua della realtà e allora per troppi quei 3mq risultano già oggi un lusso indisponibile.

La soluzione non è costruire nuove carceri, fabbriche sociali di delinquenti. La soluzione è nelle pene alternative, a partire da quelle 2.000 persone circa che stanno scontando pene inferiori all’anno. Affidamento, servizi sociali, non sono solo questione di “umanità”. Non chiedo quella a chi ha dimostrato di non averne. Chiedo il massimo del cinismo: un detenuto costa 150€ al giorno, le pene alternative sono assai più economiche; un detenuto che ha finito di scontare la pena in una cella ha il 78% di probabilità di farvi ritorno, mentre chi sconta pene alternative abbassa questa percentuale fino al 10%.

Non è questione di “uh, povero detenuto”. È questione di dirsi che il carcere è in bancarotta e che se vogliamo una società più sicura e cittadini più protetti serve altro. A partire dalle pene alternative.

*Potere al Popolo