Federazione Incensatori Gianni Agnelli

Leccare il culo alla carogna putrida di Gianni Agnelli come avete fatto in questi giorni fa capire quanto siete marci, bugiardi, leccaculo di natura, anche gratis, puttani proprio nell’anima.

Siete così abituati a prostituirvi davanti ai potenti che lo fate in automatico.

Esistesse un aldilà Agnelli riderebbe di gusto leggendo le cazzate melense che avete scritto, e penserebbe “Ma quanto sono merdoni, gli italiani?”

Peccato che un aldilà non ci sia, e che dobbiamo condividere il poco tempo che passiamo qui con gentaglia come voi: rende la vita più faticosa. Ma anche degna di essere vissuta, per mandarvi a fare in culo.