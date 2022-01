Rapina moderna

Tre tizi armati di mitra si affrettano all’entrata di una banca imbattendosi nel vigilante di turno, il quale così li interpella:

— Buongiorno! Siete insieme?

— Sì.

— Dovete fare una rapina?

— Esatto! E come capirà abbiamo una certa fretta, per cui o ci fa entrare o la traforiamo!

— Ma avete l’appuntamento?

— E come, no! Ce l’ho qui nel telefono! [lo mostra]

— E il green pass?

— Eccolo!

— Tutti e tre?

— Pure loro!

— Quello in macchina è con voi?

— Lui non entra!

— Non ha il green pass?

— È l’autista! Ha il codice Ateco.

— Eh? E perché tiene acceso?

— Per la fuga veloce!

— La nostra banca è contro l’inquinamento!

— Ha mai sentito parlare di inquinamento istantaneo perforante e multiplo da piombo?

— Su questo soprassiedo. Dunque… mascherine in ordine, bene! Guanti chirurgici, bravi! Certo che a voi criminali questi obblighi fanno comodo…

— Tagliamo corto! Entriamo!

— Senz’altro, tutto a posto! Il direttore sarà certo felice di accogliervi perché siete venuti proprio oggi che abbiamo inaugurato il nuovo sistema anti rapina: è infallibile!

— Eeeh?

— Non lo sapevate? lo abbiamo pubblicato ampiamente: siamo la prima banca senza un soldo! Abbiamo tolto le casseforti, le cassette di sicurezza, il bancomat, e nessuno può portare soldi personali in tasca, né i clienti, che vengono a questo scopo scannerati, né noi dipendenti, che paghiamo anche il caffé al bar col bonifico. Avete soldi in tasca?

— Se avessi soldi non farei rapine!

— Neanche un po’?

— Ho cinque euro.

— Male! Coi soldi addosso la porta non si apre! C’è scritto pure il cartello!

— Me li tenga lei!

— E mica posso! Devo entrare pure io con voi! Sono o non sono un ostaggio?

— Mi scoccia buttare cinque euro, mi servono per la benzina nel caso ci inseguissero.

— Proprio a questo proposito, vi rammento che oltre alle mascherine dovete mantenere anche il distanziamento, in questo caso dalle forze dell’ordine, per cui, visto che avete già il motore acceso…

— E la denuncia?

— Non preoccupatevi, abbiamo già tutti i vostri dati! Su che social siete?

— Su TikTok.

