A piccole dosi, per il gregge

La F1 cancella la gara automobilistica in Russia, perché bombarda l’Ucraina. Ok, peraltro non ho mai seguito una gara automobilistica in vita mia.

Però poi scopro che la federazione F1 mantiene la gara prevista in Arabia Saudita.

L’Arabia Saudita da sette anni bombarda lo Yemen, con un bambino morto ogni nove minuti.

Un bambino ogni nove minuti.

