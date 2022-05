Buffalo Azov

Questo tizio è Payton Gendron, il 18enne suprematista bianco che a Buffalo – capitale dello stato di New York – ha fatto strage nel supermercato di un quartiere abitato soprattutto da afroamericani.

Intenzionalmente, cercando proprio i “neri” in mezzo ai banconi e agli scaffali.

Nella foto che lui stesso aveva postato, appare con sulla felpa il simbolo del “sole nero”.

Che, non casualmente, era anche il simbolo del “Battaglione Azov”, la milizia neonazista inserita nell’’esercito regolare ucraino e una cui “folta delegazione” è da settimane nascosta nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal, a Mariupol.

Poi quel simbolo è stato progressivamente sostituito con una stilizzazione della svastica hitleriana, in modo da non farla identificare immediatamente come tale e garantire, di conseguenza, una maggiore accettabilità dei neonazisti come “sinceri democratici europei”.

Contenti?

