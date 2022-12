Profitti privati, pubbliche fregature

L’amministratore delegato di Enel si vanta di essere il leader della transizione ecologica, dice che è il “purpose” dell’azienda (che in italiano sarebbe lo scopo, ma in americano fa più “leadership”, che in italiano sarebbe “qui comando io”).

Lui è uno e trino: è decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in un colpo solo.

Voi, invece, siete semplicemente quelli che pagate il conto della transizione energetica, della crisi energetica, della guerra, degli extraprofitti. Cioè gli ultra costi delle bollette.

Come diceva un famoso filosofo immobiliarista di Zagarolo “so boni tutti a fa il fro*io con il cu*o degli altri”.

30 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO