Non credo che Giorgia Meloni sia preoccupata se dovesse perdere il sostegno di Silvio Berlusconi sulla guerra. Sa che potrà sempre contare su quello solidissimo dei meloniani del PD.

Tutti gli esponenti di questo partito in questi giorni, Bonaccini e Schlein in testa, si sono schierati a favore di più armi in guerra. Nessuno di loro ha detto qualcosa di critico sui deliri di Ursula von der Leyen e compagnia, che vorrebbero arrivare coi carri armati a Mosca.

Nessuno di loro ha detto no all’invio di aerei su un campo di battaglia, passo decisivo verso la terza guerra mondiale.

E se devono dire qualcosa di critico sul governo, gli esponenti del PD lamentano il rischio che non sia sufficientemente guerrafondaio.

Insomma Giorgia Meloni, che ha appena proclamato l’Italia combattente in Ucraina con un servilismo ardito anche per il più finto dei sovranisti, può sempre contare sui marines di complemento del PD e andare verso il partito democratico meloniano d’Italia.

