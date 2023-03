Peggio del fascismo

Talking about… la repubblica democratica antifascista:

Se durante il ventennio ci fosse stato il 41bis come in democrazia non avremmo mai potuto leggere i Quaderni di Gramsci.

E Altiero Spinelli, al confino di Ventotene, non avrebbe avuto modo di discutere, assieme ai suoi compagni, il “manifesto europeista”.

Durante il fascismo il numero di prigionieri politici è stato inferiore al numero di prigionieri politici in democrazia.

* da Facebook



