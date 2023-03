Le tradizioni del fascismo

Le dichiarazioni di Crosetto e Taiani, con il consenso di Meloni, che accusano le milizie della Wagner di essere la causa dell’ondata di migranti, sono una evidente sciocchezza, che però ha due scopi.

Il primo è quello di alimentare la russofobia e lo spirito guerresco contro la Russia, in un paese che a maggioranza non ne vuol sapere. Il secondo è quello di considerare i migranti, invece che persone da aiutare e salvare, come un’arma di guerra, cioè dei nemici anch’essi. È tutto falso, ma serve ad unire la propaganda di guerra con quella contro i migranti “invasori”. Migranti che in gran parte fuggono proprio da guerre volute e alimentate dalla NATO e dagli USA, di cui Crosetto, Taiani e Meloni sono solerti, anche se non unici, servitori.

Anche all’estero si sono accorti con imbarazzo della stupidità di queste affermazioni; e questo conferma che rendere l’Italia ridicola nel mondo è una delle tradizioni del fascismo .