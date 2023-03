La classe deprimente

Se un manager di nomina pubblica per fare colpo sui membri del CdA copia di sana (nello specifico, ‘insana pianta’) un discorso parlamentare del 1925, senza nemmeno l’accortezza di tradurre la desueta terminologia, non è solamente un patetico nostalgico di “quando c’era lui, caro lei”.

È un’incapace, un infingardo e un impostore, tanto per citare le “tre i” che avrebbero dovuto contraddistinguere il suo incarico come supervisore di tre aziende pubbliche: Inps, Inail, Istat.

Magari è stato semplicemente imbeccato, e ha sperato di far un figurone con i suoi sponsor politici. Una insuperabile ingenuità, che fa pensare che neppure le dimissioni siano state un gesto spontaneo.

La situazione delle nomine governative attuali e di quelle che stanno per essere varate sta per superare i livelli dell’italico grottesco, già ampiamente sanciti grazie alle gesta degli attuali responsabili dei ministeri, che ogni giorno aprono bocca a sproposito, autodenunciandosi incapaci, infingardi e impostori.

Questa nuova classe dirigente è talmente sgangherata che somiglia alle barzellette sul fascismo e i fascisti che circolavano durante il Ventennio.

Poiché – come diceva Karl Marx, di cui in questi giorni ricorre l’anniversario della morte – “la Storia si ripete sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa”, quella che ci troviamo ad affrontare attualmente è una classe politica talmente prevedibile nella sua patetica mediocrità, da meritarsi, come sghignazzo, l’appellativo di classe deprimente.

