La Costituzione da bar

Avviso agli studenti di diritto costituzionale.

Chiunque tra di voi avesse pubblicato un post in cui afferma che il generale Vannacci ha il diritto di scrivere ciò che vuole, in ragione dell’art. 21 della Costituzione, è pregato di sostituire il vino con l’acqua, il mojito con il the e gli studi di Giurisprudenza con il corso di laurea triennale in Scienze teoriche dei giochi da spiaggia per persone intellettualmente poco dotate.

La “libertà di espressione del pensiero” non è un diritto assoluto, deve essere contemperata con altri e altrettanto importanti diritti di pari rango costituzionale – come, ad esempio, la dignità altrui.

Peraltro, la Costituzione (ex art. 54) pretende espressamente “disciplina ed onore” da chi svolge una funzione pubblica.

Sperando di essere stato chiaro, vi auguro una buona estate. E buona fortuna con l’esame di “karaoke e balli di gruppo uno” – fondamentale obbligatorio del primo anno, 9 CFU. “

20.8.2023

