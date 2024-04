In tv ormai sono tutti esperti di geopolitica, si muovono in branco da un canale all’altro per ripetere le stesse cose, vaticinano gli stessi sfracelli propugnati dai think tank bellicisti made in CIA.

Fanno paranza, sono una variante rozza e alquanto cialtrona di un suprematismo bianco e occidentale.

Fra loro spicca, spacca e spaccia questo signore, detto, appunto, David Paranza.

5 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO