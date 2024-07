Il PD con Milei

Sul Venezuela Lia Quartapelle, dirigente del PD, si trova in completa sintonia con il tiranno fascista argentino Javier Milei. Che, per passare al concreto, chiede poi un golpe militare, che non avrà.

La comune fedeltà al dipartimento di stato USA crea queste convergenze. E la reazionaria piddina vaneggia di urne rubate perché non sa neppure che in Venezuela il voto è elettronico.

Al diavolo chi ancora mi parla di alleanza antifascista con il PD. No Pasaran!

