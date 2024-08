L’ordine di evacuazione della popolazione civile dei territori russi invasi dalle forze armate ucraine potrebbe essere propedeutica all’uso di armi nucleari tattiche.

Che in suolo russo sarebbero legittime. Ma non per questo di una minore gravità inimmaginabile.

È chiaro in che guaio ci stiamo cacciando?

* da Beh, Buona Giornata

