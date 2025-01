Aggressore e aggredito 2.0

Trump “non esclude l’uso dell’esercito” per annettere la Groenlandia agli Stati Uniti, e intanto ci ha spedito in figlio in ricognizione…

La Groenlandia fa parte però della Danimarca, paese Nato e membro dell’Unione Europea.

Insomma, potrebbe anche far ricorso all’art. 5 dell’Alleanza Atlantica, addirittura contro il paese-guida dell’alleanza che sarebbe obbligata ad intervenire il suo soccorso…

Tutti pronti per una nuova puntata del “L’aggressore e l’aggredito”, con tanto di invio di armi e aiuti economici?

O questa nuova trama risulta ingestibile ai camerieri dell’informazione occidentale?

9 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO