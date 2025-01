I primi atti di Trump: STCL e STCN

Di sicuro, non ci annoieremo. Si passa da Sleepy Joe, imperatore fannullone, all’Autunno del Patriarca, bisbetico e a corto di soldi.

Innanzitutto, prima di insediarsi, ha detto la frasetta magica “O la smettete subito, voi due, oppure ad uno taglio i viveri e STCV, ed all’altro mando un paio di portaerei e vi rado al suolo e pure al sottosuolo con le bombe blu e STCV”.

Ed è stata tregua. STCV = “Sono Tutti Cazzi Vostri”.

Ora ha firmato il primo ordine esecutivo con la revoca di oltre 80 politiche dell’era Biden. Vediamo di vederne alcuni (con mio commentino breve, con acronimi).

STCL = “Sono tutti cazzi loro”. Se lo sono votato e ora se lo godono (noi italiani comunque meglio che stiamo zittini, visto cosa abbiamo votato e messo al governo).

STCN = “Sono tutti cazzi nostri.” Con aggiunta: EDUT = “E dell’umanità tutta.”

– Ordine esecutivo che impone ai dipendenti federali di tornare immediatamente al lavoro in presenza a tempo pieno, e un ordine che congela tutte le assunzioni federali, tranne che nell’esercito. (STCL)

– Ordini esecutivi che sospendono le restrizioni alla libertà di parola imposte dal governo, che pongono fine all’uso del sistema giudiziario come arma contro gli avversari dell’ex amministrazione Biden (STCL)

– Ordine esecutivo per ritirarsi dal Trattato di Parigi sul clima (STCN-EDUT) – Cuba rientra di nuovo nella lista degli stati sponsor del terrorismo. Biden aveva rimosso Cuba da questa lista, ma sei giorni fa , un po’ come i 5Stelle quando fecero votare in parlamento la mozione NOTAV sicuri di farsela bocciare (STCN)

– Dichiarata l’emergenza nazionale al confine meridionale, che consente al governo USA di schierare truppe oltre il confine con il Messico. Non si escludono operazioni con l’esercito. (STCL)

– Trump vuole porre fine al conflitto in Ucraina sempre col metodo del taglio dei viveri: “La NATO deve pagare più soldi. La NATO deve pagare il 5%. Siamo nella guerra in Ucraina con 200 miliardi di dollari in più della NATO. È ridicolo perché li colpisce molto di più. Abbiamo un oceano in mezzo. E abbiamo speso 200 miliardi di dollari in più per l’Ucraina rispetto a quanto ha speso la NATO. E loro devono pareggiare“. (STCN, di noi schiavi europei).

– Zelensky, con la stessa medicina di taglio-viveri di Netanyahu, è pronto a “fare un accordo” con la Russia. Trump dirà quando, solo dopo aver parlato con Putin, cosa che potrebbe accadere “molto presto“. (“Parlato con Putin“: STCN, oltre che del comico pupazzo).

– “Gli Stati Uniti “hanno bisogno della Groenlandia per la sicurezza internazionale” e “la Danimarca non può mantenerla” (STCN).

– Gli Stati Uniti escono dall’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS (STCN-EDU).

– Ha ordinato al dipartimento di giustizia di ricorrere sistematicamente alla pena di morte per ogni omicidio di agenti delle forze dell’ordine e per “ogni crimine capitale commesso da immigrati clandestini“. (STCL)

– Ha firmato un ordine esecutivo che revoca la cittadinanza per diritto di nascita per i figli degli immigrati illegali. (STCL)

– Ha firmato un ordine esecutivo che sospende tutti gli aiuti degli Stati Uniti alle nazioni straniere per una durata di 90 giorni. (STCN).

E buon medioevo a tutti.

Fonte: WarZone

