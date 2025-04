Trump ha appena graziato… una società?

Tra i numerosi perdoni concessi la scorsa settimana dal presidente Donald Trump a criminali in colletti bianchi, un nome che è largamente sfuggito all’attenzione non apparteneva affatto a una persona.

In quello che potrebbe essere un precedente storico, Trump ha graziato una società. L’azienda a ricevere questo riconoscimento è stata un exchange di criptovalute condannato a una multa da 100 milioni di dollari per violazione della normativa antiriciclaggio.

La mossa ha sorpreso gli studiosi dei perdoni presidenziali, tradizionalmente considerati appannaggio di esseri umani. Diversi esperti interpellati da The Intercept hanno affermato che Trump sembra aver agito nei suoi poteri, ma non erano a conoscenza di precedenti di grazia completa concessa a società.

“Ci sono stati molti casi in cui i presidenti hanno condonato multe, confische o simili“, ha detto Margaret Love, che è stata avvocato per i perdoni presidenziali dal 1990 al 1997. “Per quanto ne so, il presidente non ha mai concesso un perdono completo a una società“.

Un critico di lunga data dell’approccio indulgente del governo federale ai crimini societari ha affermato che il perdono di Trump manda un messaggio pericoloso.

“Mettere sul tavolo i perdoni societari rafforza il potere corrotto e autoritario di Trump sulle aziende“, ha detto Rick Claypool, direttore della ricerca per l’ufficio del presidente del gruppo di difesa dei consumatori Public Citizen. “Questo potrebbe scatenare un frenetico lobbying da parte di qualsiasi società che abbia affrontato azioni federali“.

Il perdono di Trump a HDR Global Trading, proprietaria dell’exchange BitMEX, è stato emesso contemporaneamente a quelli per tre co-fondatori e un dipendente della società.

Come le persone, anche le società possono essere condannate per reati. Pur non potendo finire in prigione, possono affrontare multe e gravi conseguenze come l’esclusione dagli appalti federali.

La società e i quattro dipendenti, incluso l’influente promotore di Bitcoin Arthur Hayes, si sono dichiarati colpevoli di violazione del Bank Secrecy Act, che impone alle aziende di adottare misure antiriciclaggio.

I pubblici ministeri hanno affermato che la società fingeva di ritirarsi dal mercato statunitense per eludere la legge, sapendo che si trattava di una “farsa“, arrivando persino a reclutare influencer americani per promuovere la piattaforma.

HDR Global Trading è registrata alle Seychelles, nazione insulare dell’Oceano Indiano considerata paradiso fiscale dal Tax Justice Network.

La società si è dichiarata colpevole lo scorso luglio. Due mesi fa, un giudice federale l’ha condannata a 100 milioni di dollari di multa e due anni di libertà vigilata. La multa avrebbe dovuto essere pagata entro 60 giorni dalla registrazione della sentenza. La società ha dichiarato di non averla pagata prima del perdono. Il tempismo del perdono di Trump ha permesso all’azienda di evitare la scadenza con poche ore di anticipo.

BitMEX afferma di continuare a vietare l’accesso ai cittadini statunitensi. In una nota, la società ha ringraziato Trump: “Continueremo a essere l’exchange di derivati crittografici più sicuro, affidabile e professionale, con nuovi prodotti mensili per i nostri utenti“.

Gli studiosi precisano che se la multa fosse stata pagata, non sarebbe stata rimborsata. Un precedente della Corte Suprema del 1877 stabilisce che il potere di grazia presidenziale “non può toccare i fondi del tesoro statunitense, salvo espressa autorizzazione del Congresso“.

BitMEX non è stata l’unica azienda a ricevere clemenza. Venerdì Trump ha revocato la libertà vigilata a Ozy Media, piattaforma crollata per accuse di frode al fondatore Carlos Watson due anni fa, esentandola anche da multe e risarcimenti.

I poteri di Trump

Gli esperti confermano che Trump era nei suoi diritti: “È chiaro che il presidente può graziare società. Il potere si estende a qualsiasi entità condannabile“, ha detto Frank Bowman, professore di diritto all’Università del Missouri.

Tuttavia, pur ricordando condoni aziendali fin dall’Ottocento, gli esperti faticano a trovare precedenti di grazia completa. La prima richiesta nota risale al 1975, respinta da Gerald Ford. Secondo l’ex avvocato del DOJ Sam Morison, Richard Nixon commutò la pena a un’altra società.

Per la professoressa Bernadette Meyler di Stanford, il perdono richiama la sentenza Citizens United: “Pur equiparando le società a persone in altri ambiti, non si era visto nel diritto di grazia“.

Un precedente preoccupante?

Pur riconoscendo la legittimità, molti osservatori esprimono preoccupazione. Claypool evidenzia i legami tra l’amministrazione Trump e l’industria crypto, già beneficiaria di 14 archiviazioni. “Il messaggio è chiaro: se operi in settori favoriti, puoi violare la legge impunemente“, ha detto.

Brandon Garrett, professore alla Duke University, vede nel perdono parte di un più ampio ridimensionamento della lotta ai crimini societari sotto Trump, citando la sospensione dell’Foreign Corrupt Practices Act.

Bowman non è allarmato dal perdono in sé, ma dal modello: “Trump sta graziando aziende indiscriminatamente, senza valutare i meriti o le implicazioni politiche“.

Morison prevede un aumento delle richieste di clemenza, notando che un’azienda esclusa dai benefici è la Trump Organization, condannata a livello statale per frode fiscale: “Trump non può graziare la propria società. Altrimenti l’avrebbe fatto“.

* da The Intercept

