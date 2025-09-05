Il ministro della Difesa detta nuove regole di ingaggio

I droni israeliani sparano contro i soldati italiani, al confine tra Israele e Libano in cui opera la missione delle Nazioni Unite, con all’interno un importante contingente italiano.
“Esprimerò con tutta la forza possibile al mio omologo israeliano la nostra totale disapprovazione (e qualcosa in più) per quanto accaduto”.
Lo dice al Foglio il ministro della Difesa Guido Crosetto, che detta le nuove regole d’ingaggio del governo Meloni nei confronti di Israele: quante me ne ha date, ma quante gliene ho dette!
* da Beh, Buona Giornata
