Arieccoci con gli”infiltrati”

Diversi media, tra cui ovviamente il Corrierone, avvertono stamattina lettori e manifestanti che per il corteo a Roma oggi c’è un “allarme infiltrati”. Quasi un annuncio di possibili “scontri” (in realtà cariche immotivate di polizia contro manifestanti a mani nude).

Di solito questi allarmi arrivano dai servizi segreti, specializzati proprio nell’infiltrazione di movimenti e organizzazioni dell’opposizione. Perché li vedono – e trattano – come “nemici”.

Sull’identità possibile di questi “infiltrati” una qualche idea, anche di recente, ce la siamo fatta…

