Dice Meloni: “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di m…’ e disegnando una falce e martello. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall’ideologia“

Invece un genocidio fatto anche con armi e supporto diplomatico italiano è del tutto intriso di dignità…

Quando sei un servo di interessi altrui, e vieni da una storia che supportava anche l’Olocausto, lo sterminio ti sembra meno grave di una scritta.

Che almeno è lavabile, al contrario dell’orrore…

5 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO