Dice Meloni: “A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo ‘fascista di m…’ e disegnando una falce e martello. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall’ideologia“
Invece un genocidio fatto anche con armi e supporto diplomatico italiano è del tutto intriso di dignità…
Quando sei un servo di interessi altrui, e vieni da una storia che supportava anche l’Olocausto, lo sterminio ti sembra meno grave di una scritta.
Che almeno è lavabile, al contrario dell’orrore…
