Uomini e boh…

Victor Hugo ha già scritto tutto, in merito, però qualche figura può ancora trovare posso come noticina fondo pagina alla sua opera monumentale.
Un giovane palestinese di Gaza gira un video con un bambino in braccio a un ragazzo che, pattinando tra le macerie, sventolano insieme la bandiera palestinese e quella italiana.
Lo capisce anche un bambino che si tratta di un ringraziamento ai milioni che sono scesi in piazza contro il genocidio e a sostegno della Global Sumud Flotilla. L’autore del video lo dice anche, esplicitamente. Tanto più che mette come sfondo musicale “Figli della stessa rabbia“, inno creato dai compagni della Banda Bassotti.
Ma non lo intende Antonio Tajani, che si mostra per quel che è postando ‘sta schifezza.
- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa