La formazione di un vero “garante”

Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del Collegio del Garante per la privacy, era stato avvistato in via della Scrofa, davanti alla sede del partito di Giorgia Meloni.
Dopo la pubblicazione dei video che lo ritraevano, Italo Bocchino ha ammesso di averlo incontrato, ma giura di aver parlato con lui “soltanto di libri” e non della multa da 150.000 euro che – subito dopo – il suo ufficio ha comminato a Report per aver diffuso l’audio Boccia-Sangiuliano (già pubblicato dai giornali, deferiti al Garante ma in precedenza mai sanzionati).
C’è da credergli ad occhi chiusi. Dopo essersi formato a questa scuola – vedi foto sotto, un articolo de La Stampa, del 1986 – chi mai potrebbe dubitare del suo rispetto per la privacy, la legalità e la Costituzione?
